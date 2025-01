POLITICA ITALIA Zelensky ha invitato il presidente Mattarella in Ucraina A Palazzo Chigi Meloni riceve la vice presidente Ue Kallas, che torna su Elon Musk: "Può dire quello che vuole, ma vigiliamo"

Ha invitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Ucraina, il presidente Zelensky ricevuto al Quirinale dopo essere stato, nella serata di ieri, a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Meloni. Il capo dello Stato ha ribadito tutto il sostegno dell'Italia. Incontro positivo, per Volodymyr Zelensky, soddisfatto che la posizione dell'Italia non stia mutando. “L'ultima volta di un presidente italiano in Ucraina è stato 25 anni fa – ha detto – è ora che torni”, ha aggiunto, apprezzando poi l'iniziativa italiana in programma a Roma il 10 e 11 luglio prossimi, la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Annullata la visita di domani del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, rimasto in California per i tragici incendi che stanno devastando Los Angeles, la presidente del Consiglio ha accolto Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea e Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Intervistata dall'Ansa, Kallas è tornata a parlare di Elon Musk “può avere tutte le opinioni che vuole, ma noi vigiliamo. La libertà di parola – ha aggiunto – è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea. Ma se gli strumenti che vengono utilizzati per interferire nelle elezioni non sono conformi alle regole, allora ci sono chiare conseguenze.

Gli algoritmi nei social – ha concluso – devono seguire regole in modo che non ci sia manipolazione o interferenza nelle elezioni”. Infine il terzo mandato, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha risposto al governo che ha impugnato la legge regionale che lo consentiva: “Hanno paura degli elettori? - si chiede – Date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati”.

Nel video l'intervento di Sergio Mattarella presidente della Repubblica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: