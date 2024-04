NOVAFELTRIA Zigzagava sulla Marecchiese, conducente con tasso alcolemico oltre il triplo

Zigzagava sulla Marecchiese, conducente con tasso alcolemico oltre il triplo.

Weekend di lavoro intenso per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno predisposto diversi posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate 91 persone, controllati 72 veicoli ed elevate nove sanzioni per violazioni al codice della strada. Ispezionati anche cinque esercizi pubblici.

In particolare sono state ritirate due patenti per guida in stato d'ebbrezza. A Talamello è stato fermato un 24enne italiano che, sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato avere un tasso di 0,95 grammi per litro. Mentre un 27enne italiano, controllato lungo la Marecchiese all’altezza del territorio di San Leo, è stato notato procedere zigzagando a bordo della sua auto ed è risultato avere un tasso di 1,61 g/l, quindi ben al di sopra del consentito dalla legge. La vettura è stata sequestrata ai fini della successiva confisca.

Due le contravvenzioni elevate a giovani sorpresi nell’abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza tale da indurre fastidio nei passanti.

