Ziko compie 8 anni: il suo fiuto infallibile nel contrasto allo spaccio di stupefacenti

Otto anni e un curriculum da agente veterano per Ziko, il cane dell’unità cinofila del Corpo intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.

In servizio dal 2018 al fianco del suo conduttore, l’assistente Luca Biagini, Ziko è uno degli “agenti” più efficaci e riconoscibili nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Solo nel 2024, grazie al suo fiuto infallibile, l’unità cinofila ha: sequestrato oltre 2 kg di droga (tra hashish, marijuana e cocaina), arrestato sei persone, denunciato quattro per spaccio, e segnalato 47 persone per uso personale alle Prefetture. Il 2025 è già iniziato sotto il segno dell’operatività: nei primi tre mesi dell’anno, 11 persone sono state segnalate e, in una struttura ricettiva abbandonata, Ziko ha individuato 50 grammi di hashish. Ma Ziko è anche un ambasciatore della legalità: presenza fissa negli incontri con le scuole, nelle piazze e nei parchi, è simbolo di sicurezza e vicinanza della Polizia Locale alla cittadinanza. Il Comando ha espresso il massimo apprezzamento per il lavoro quotidiano dell’unità, sottolineando come la sintonia tra Ziko e l’assistente Biagini rappresenti un’eccellenza al servizio della comunità.