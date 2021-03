Zingaretti annuncia le dimissioni da segretario del Pd

"Coup de théâtre" di Nicola Zingaretti che con un post su Facebook annuncia le dimissioni da segretario del Partito democratico, decisione che dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale Dem già convocata per il 13 e 14 marzo. Dal partito si leva un coro di inviti a ripensarci e ritirare le dimissioni; non solo dalla maggioranza ma anche da esponenti della minoranza Pd, da Guerini a Delrio. Ci sono anche timori per eventuali ripercussioni sulla tenuta del Partito e del governo. Ma dopo un annuncio di questo genere, in cui dichiara "mi vergogno che si parli solo di poltrone”, difficile pensare ad un ravvedimento. "Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa in una guerriglia quotidiana. Questo, sì, ucciderebbe il partito. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione", ha aggiunto. “Non ci si ascolta più” è un altro messaggio lanciato da Zingaretti nel messaggio.









Su Twitter il commento di Dario Franceschini che richiama all'“unità vera del partito”, accantonando ogni conflittualità interna. Il presidente del Pd Cecilia D'Elia parla di “un gesto politico di grande responsabilità". Per Francesco Boccia l'Assemblea nazionale ha una sola strada: “chiedergli di restare segretario". Fra gli interventi che si sono succeduti, non passa inosservato quello dell'ex premier Conte che parla di un “leader solido e leale" che “è riuscito a condividere, anche nei passaggi più critici, la visione del bene superiore della collettività".