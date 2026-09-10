UN QUARTO DI SECOLO 11 settembre, 25 anni dopo: il giorno che cambiò il mondo Il crollo delle Torri Gemelle diventò l'immagine di un'epoca che finiva e aprì la stagione della “guerra al terrore”. Un quarto di secolo dopo, molte delle conseguenze di quella giornata fanno ancora parte del nostro presente

11 settembre, 25 anni dopo: il giorno che cambiò il mondo.

Sono passati 25 anni, ma bastano poche immagini per tornare a quella mattina: un aereo contro una torre, poi un secondo, il fumo sopra Manhattan e infine il crollo delle Torri Gemelle. Era l'11 settembre 2001. Diciannove terroristi di al Qaeda dirottarono quattro aerei di linea: due colpirono il World Trade Center a New York, uno il Pentagono e il quarto precipitò vicino a Shanksville, in Pennsylvania, dopo la rivolta dei passeggeri.

In poco più di due ore morirono 2.977 persone. L'America subì il più grave attentato terroristico della propria storia e il mondo entrò in una nuova epoca. Gli attentati aprirono infatti la stagione della “guerra al terrore” voluta dal presidente George W. Bush. Poche settimane dopo gli Stati Uniti invasero l'Afghanistan, dove i talebani proteggevano Osama bin Laden e al Qaeda. Nel 2003 arrivò la guerra in Iraq.

Ma l'11 settembre cambiò anche la vita quotidiana: controlli molto più rigidi negli aeroporti, nuove strutture per la sicurezza interna, maggiori poteri di sorveglianza e una diversa percezione della minaccia terroristica. Bin Laden fu ucciso in Pakistan nel 2011, mentre la guerra americana in Afghanistan terminò soltanto nel 2021, con il ritiro delle truppe e il ritorno al potere dei talebani.

Un quarto di secolo dopo, gli Stati Uniti commemoreranno il venticinquesimo anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo degli attentati. A Ground Zero, a New York, i familiari torneranno nella piazza del 9/11 Memorial per leggere i nomi delle vittime. La cerimonia inizierà alle 8.30 e sarà scandita da sette momenti di silenzio: sei ricorderanno gli istanti in cui furono colpite e crollarono le Torri Gemelle, l'attacco al Pentagono e lo schianto del volo 93; il settimo sarà dedicato alle persone morte negli anni successivi per malattie e conseguenze legate all'11 settembre.

La sera torneranno ad accendersi nel cielo di Manhattan i due fasci luminosi del Tribute in Light, che riproducono idealmente la presenza delle Torri Gemelle. Per il 25esimo anniversario anche edifici e monumenti in altre parti del Paese sono stati invitati a illuminarsi di blu. Cerimonie sono previste anche al Pentagono, alla presenza del presidente Donald Trump, e al Flight 93 National Memorial in Pennsylvania. Qui saranno letti i nomi dei 40 passeggeri e membri dell'equipaggio morti sul volo United 93 e suoneranno le “Bells of Remembrance”.

Dal tramonto, una colonna di luce illuminerà il cielo sopra il luogo dello schianto.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: