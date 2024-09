11 settembre: a New York di World Trade Center si continua a morire

L'America ha ricordato l'11 settembre, 23 anni dopo; mentre al World Trade Center a New York si continua a morire. All'indomani del confronto tv, Donald Trump, Kamala Harris si sono stretti la mano a Ground Zero e negli altri luoghi delle stragi al fianco di Joe Biden, il presidente che a luglio le ha ceduto il passo verso la Casa Bianca.

E' un lungo elenco quello che viene letto nel giorno in cui si ricorda uno degli episodi che hanno segnato la storia del mondo intero. Quasi 3.000 le vittime dell'attacco, tra le quali anche il sammarinese Steven Giorgetti che si trovava sulle Twin Towers per impegni di lavoro.



Intanto a New York di World Trade Center si continua a morire: le malattie di cui sono rimasti vittime vigili del fuoco accorsi quella mattina hanno ucciso 360 membri del New York City Fire Department, 17 in più dei 343 che persero la vita nel giorno delle stragi. "Le perdite al World Trade Center non sono finite", ha commentato il capo dei pompieri Robert Tucker.