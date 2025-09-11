11 settembre: gli Usa commemorano le vittime. Trump: "Non dimentichiamo. Abbiamo visto il male puro"

È il momento del ricordo per New York e per l'intera America: a Ground Zero vengono scanditi, uno per uno, i nomi delle vittime dell'11 settembre 2001. Erano le 8:46 di 24 anni fa – le 14:46 ora italiana – quando un aereo dell'American Airlines, dirottato da un gruppo di terroristi legati ad al-Qaida, si schiantò contro la Torre nord del World Trade Center.

Gli Stati Uniti venivano colpiti nel cuore della Grande Mela, in un attentato che cambiò il mondo. Poco dopo lo schianto di un secondo aereo, sulla Torre sud. Immagini - quelle delle torri che crollano, della paura e del dolore - che non dimenticheremo. Fu colpito anche il Pentagono. Dirottato, poi, un quarto volo precipitato in Pennsylvania, prima di arrivare nella capitale, grazie a un'eroica ribellione dei passeggeri.

Tra i morti, al World Trade Center, anche il sammarinese Steven Giorgetti che si trovava a Manhattan per lavoro. 2.977 le vittime totali. Il presidente Donald Trump ha partecipato alle manifestazioni di ricordo al Pentagono. “Non dimentichiamo mai l'11 settembre – ha affermato – quando il nostro Paese si è trovato faccia a faccia con il male puro”.

Trump ha aggiunto, al ricordo, anche un tributo a Charlie Kirk: l'attivista di destra ucciso nello Utah in una sparatoria, nelle scorse ore. Annunciando che gli sarà assegnata, postuma, la Medal of Freedom: la più alta onorificenza civile americana. “Non sarai mai dimenticato”, ha affermato Trump, così come “le vittime dell'11 settembre”.







