15° attacco russo su larga scala. In Turchia tentativi di rapimento di bambini

Vediamo Un'altra notte di terrore in Ucraina, sotto le bombe nemiche. Il 15esimo attacco russo su larga scala con oltre 30 missili – metà dei quali sono stati abbattuti – ha colpito anche infrastrutture critiche di diverse regioni. Secondo Kiev, Mosca sta preparando un massiccio attacco nell'anniversario dell'invasione: “Il pericolo imminente non viene dal cielo, con aerei ed elicotteri da guerra ammassati al confine – spiega il consigliere presidenziale Podolyak – bensì da terra, con migliaia di soldati, veicoli e artiglieria pronti nelle tre regioni occupate di Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia”. E sull'ipotesi ventilata di un possibile coinvolgimento della Bielorussia, il presidente Lukashenko precisa: “Minsk si unirà all'offensiva solo se verrà attaccata”.

In Turchia intanto è ancora tempo di miracoli: l'ultimo riguarda una ragazza di 17 anni, estratta viva dalle macerie 248 ore dopo il sisma. Ancora spiragli di speranza, dunque, per cui si continua a scavare. Quasi 4000 le scosse di assestamento dopo il 6 febbraio: “Una situazione fuori dall'ordinario”, sottolinea Ankara. Le vittime nel Paese più di 36mila, per un totale che supera quota 41mila se si contano anche quelle siriane. Dall'altra parte, il dramma dei sopravvissuti: oltre un milione e mezzo gli sfollati nella sola Turchia. Lì si consuma un altro dramma nel dramma: tentativi di rapimento di bambini rimasti feriti dopo il sisma, fortunatamente tutti sventati. Novità, infine, sul fronte terrorismo. Al-Qaida ha un nuovo capo, dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022: si tratta dell'egiziano Saif al-Adel, 62 anni, vive in Iran. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell'Egitto, appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell'11 settembre.