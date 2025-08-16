ROLLER COASTER DAY 16 agosto: giornata mondiale delle montagne russe, le regine dei parchi divertimento A Mirabilandia, il più lungo inverted coaster in Europa

16 agosto, si celebra il Roller Coaster Day: la giornata mondiale delle montagne russe. È il giorno delle emozioni forti, il 16 agosto: nel mondo si celebrano le montagne russe, o meglio il primo brevetto ufficiale concesso a LaMarcus Adna Thompson nel 1898, negli Stati Uniti. Da allora queste attrazioni iconiche fanno elettrizzare milioni di persone. Come a Mirabilandia dove "l'adrenalina è da Guinness dei Primati", con il Katun: il il più lungo inverted coaster in Europa.

Un’occasione speciale, insomma, per rendere omaggio alle regine dei parchi divertimento, simbolo di ingegneria e spasso senza età. "C'è la sensazione di sfida e l'adrenalina - spiega Sabrina Mangia, Direttrice Generale di Mirabilandia - che è quella che poi ti rimane nel corpo anche dopo la corsa. All'inizio uno può avere un po' di timore, un po' di paura di salire su un roller coaster adrenalinico però poi fa urlare, fa sorridere ed è quello che ti rimane dentro che poi è quella componente fondamentale per creare ricordo che è quello che cerchiamo sempre di lasciare ai nostri visitatori, un ricordo indimenticabile".

Nel video l'intervista a Sabrina Mangia, Direttrice Generale Mirabilandia.

