USA 2022 nero per paperoni hi-tech, hanno perso 433 miliardi Washington Post: 'Musk ha bruciato 133 miliardi, Zuckerberg 80,7 e Bezos 84,1'

2022 nero per paperoni hi-tech, hanno perso 433 miliardi.

I paperoni americani dell'hi-tech si sono 'impoveriti' nel 2022 e, complessivamente, hanno visto andare in fumo 433 miliardi di dollari. A fare i conti in tasca ai big della Silicon Valley è il Washington Post. Elon Musk ha perso, sulla carta, 132 miliardi di dollari con il tracollo dei titoli Tesla. Nonostante questo Musk vale 139 miliardi. Jeff Bezos ha visto invece andare in fumo 84,1 miliardi con il calo di quasi il 50% dei titoli Amazon. Anche se più povero Bezos continua a valere 108 miliardi. Mark Zuckerberg ha bruciato 80,7 miliardi ed è scivolato dalla sesta posizione dei paperoni mondiali alla 25ma, valendo 'solo' 44,8 miliardi. Più poveri anche i due fondatori di Google: Larry Page e Sergey Brin hanno perso in tutto quasi 88 miliardi (44,8 miliardi Page e 43,4 miliardi Brin) e valgono ora poco più di 80 miliardi ciascuno. Non va meglio a Bill Gates: il fondatore di Microsoft si è 'impoverito' di 28,7 miliardi e la sua fortuna è pari ora a 109 miliardi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: