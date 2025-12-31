2025: anno di guerre e crescenti tensioni geopolitiche

Ambiva al Nobel, Trump; sostenendo di aver posto termine ad 8 guerre, dall'inizio del proprio secondo mandato. Ma paradossalmente è stata proprio la fine della cosiddetta “pax americana” ad aver segnato anche l'anno che va a chiudersi. Nel descrivere l'attuale fase storica alcuni analisti parlano non a caso di “transizione egemonica”; da qui una diffusa disinvoltura – anche da parte di Potenze regionali - nell'uso della forza. Lo dimostrano gli oltre 50 conflitti registrati nei 4 angoli del Globo. Prosegue quello che ha in un qualche modo innescato l'attuale terremoto geopolitico. A dispetto delle pressioni della Casa Bianca pare inevitabile si vada verso la più mesta delle ricorrenze: il quarto anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina. Guerra di logoramento, con Mosca convinta di avere il tempo dalla propria parte; seppure stia pagando un conto salato sul piano strategico. Così come pesanti sono state per Israele le ricadute internazionali, per la reazione allo choc del 7 ottobre. 2 anni di inferno, per Gaza. Ci si interroga ora sulle possibilità di tenuta della tregua; più sulla carta che reale, restando irrisolte le cause strutturali della crisi. Da qui l'attuale stillicidio di raid e azioni a bassa intensità, da parte dello Stato Ebraico. Già impegnato in tutto il Quadrante; dal Libano – dove continuano i bombardamenti, nonostante il cessate il fuoco con Hezbollah - alla Siria. Sovraestensione dello sforzo bellico che ha finito per irritare l'alleato d'Oltreoceano. Sullo sfondo la spettro di un secondo round del confronto armato con l'Iran. 2026 che vedrà con ogni probabilità proseguire la sanguinosa guerra civile sudanese. Senza pace il Continente africano. Tensioni anche in Asia: il confronto lampo fra India e Pakistan nel Kashmir; gli scontri armati lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, seguiti da una tregua che appare fragile. Ma è forse il dossier Taiwan la principale incognita del nuovo anno; la possibile scintilla di un confronto dalle conseguenze imprevedibili. Insondabili i piani di Pechino, al netto delle cicliche esercitazioni intorno all'isola. Washington parrebbe aver confermato la strategia di contenimento nei confronti della principale Potenza rivale; tentando forse di allontanare Mosca – tramite il negoziato sull'Ucraina – dalla partnership con la Repubblica Popolare. Che in questi anni aveva esercitato una progressiva influenza anche sull'America Latina. Pure alla luce di ciò potrebbe spiegarsi l'attuale pressione statunitense sul Venezuela, seppure l'Amministrazione Trump continui a parlare di lotta ai narcos. Dopo i raid contro imbarcazioni di presunti trafficanti, il blocco delle petroliere. L'obiettivo è forse favorire un cambio di regime a Caracas, evitando una vera e propria invasione. Pochi dubbi, però, sul fatto che il 2026 sarà – purtroppo – un altro anno di guerre.







