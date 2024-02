ANNIVERSARIO 24 febbraio: due anni di guerra in Ucraina

24 febbraio: due anni di guerra in Ucraina.

La premier Meloni è a Kiev, dove è giunta in treno con la presidente della commissione Ue von der Leyen, il premier belga De Croo e quello canadese Trudeau, e da dove presiederà il suo primo G7 nel secondo anniversario dell' invasione russa dell' Ucraina. Avanti a fianco di Kiev per la forza del diritto, dice in un'intervista, Putin può essere convinto a negoziare solo se è garantito l'equilibrio delle forze in campo. E da Hostomel, dove si rievoca la battaglia per l'aeroporto, sottolinea che l'Ucraina "è parte della nostra casa e la difenderemo e l' aeroporto Antonov è un simbolo del fallimento russo". Stoltenberg: 'Due anni di guerra ma non perdersi d'animo'.

