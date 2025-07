24 luglio 2025: è l’Earth Overshoot Day, l’umanità ha esaurito le risorse del pianeta

Il 24 luglio 2025 segna l’Earth Overshoot Day, il giorno in cui l’umanità ha ufficialmente esaurito il budget ecologico annuale del Pianeta. Da questa data in avanti viviamo “a credito”, consumando risorse naturali più velocemente di quanto la Terra sia in grado di rigenerare. Una dinamica che aggrava il debito ecologico e compromette il futuro delle generazioni presenti e future.

Secondo il WWF, l’umanità consuma attualmente l’equivalente di 1,8 pianeti Terra ogni anno, superando dell’80% la capacità rigenerativa degli ecosistemi. Questa pressione eccessiva è all’origine delle principali crisi ambientali globali: perdita di biodiversità, deforestazione, degrado del suolo, crisi idrica, collasso degli stock ittici e aumento delle emissioni di gas serra.

Dal 1970, quando l’Overshoot cadeva a fine dicembre, siamo arrivati a luglio nel 2025. Il risultato è un debito cumulativo di 22 anni: servirebbero oltre due decenni di produttività ecologica per bilanciare ciò che abbiamo sottratto alla Terra. Ma alcuni danni sono ormai irreversibili: foreste distrutte, suoli erosi, specie estinte e ghiacciai sciolti.

“Non solo viviamo a credito, ma stiamo ignorando le conseguenze di questo enorme debito ecologico”, denuncia Eva Alessi, Responsabile Sostenibilità del WWF Italia. “È urgente cambiare modello di sviluppo, prima che il danno diventi irreparabile”.