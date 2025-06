GUERRA ISRAELE-IRAN 30 missili iraniani bucano l'Iron Dome e colpiscono il cuore di Tel Aviv A sua volta raid israeliani su 100 obiettivi militari. Da venerdì 224 morti, riferisce Teheran. Trump: "aperto all'idea" di Putin mediatore. Ue: “Mosca non ha credibilità per mediare. L'unica cosa che le interessa è la guerra”

Israele conta le sue vittime: il bilancio degli attacchi dell'Iran è di 24 morti e circa 600 feriti, di cui 10 gravi. Teheran ha lanciato fino a questa mattina 370 missili balistici, di cui 30 hanno bucato l'Iron Dome, il sistema di difesa antiaerea israeliano, che ha dimostrato di non essere infallibile se bersagliato così pesantemente. Una vulnerabilità che sta mettendo a dura prova la popolazione israeliana, che ha trascorso un'altra notte di paura, segnata da una nuova ondata di attacchi su Tel Aviv e Haifa che ha provocato cinque morti e decine di feriti. Nel centro della città sono stati colpiti due grattacieli residenziali, in un'esplosione è rimasto gravemente ferito un bambino di 10 anni mentre questa mattina un drone iraniano è stato intercettato vicino alla residenza del premier Netanyahu.

Secondo le Guardie Rivoluzionarie nell'attacco notturno è stato utilizzato un nuovo metodo che ha reso inefficaci i sistemi di difesa: “Abbiamo colpito con successo Israele' – dice Teheran - che promette attacchi "più devastanti" contro obiettivi vitali. Nel frattempo ha giustiziato un agente del Mossad in carcere dal 2023 e arrestati altri due. A sua volta l'Aeronautica Militare israeliana ha distrutto 20 missili terra-terra pochi minuti prima che fossero lanciati, in un'ondata di raid che ha colpito 100 obiettivi militari nell'Iran centrale.

La Repubblica islamica accusa il nemico di aver colpito anche un ospedale e parla di 224 morti dall'inizio delle ostilità. Esplosioni nella notte sono state segnalate nei pressi del sito nucleare di Fordo, impianto che si occupa di arricchimento dell'uranio. “L'energia nucleare è nostro diritto, non vogliamo l'arma atomica”, afferma il presidente iraniano.

Intanto Trump pensa ci sia una buona chance che ci sia un accordo fra Israele e Iran, non esclude il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra, e spiazza l'Europa, dicendosi 'aperto all'idea' di Putin mediatore. Ma per Bruxelles “Mosca non ha credibilità per mediare. L'unica cosa che le interessa è la guerra”. La Casa Bianca si sarebbe invece opposta al piano israeliano di uccidere la guida suprema Khamenei. Notizia però smentita da Netanyahu.

