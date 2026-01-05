33 milioni di pellegrini nel Giubileo: lunedì Papa Leone riceve i Capitani Reggenti

Piazza San Pietro

Sarà Papa Leone, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a chiudere domani mattina la Porta Santa, che fu aperta il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco. Si chiude così un anno giubilare intenso ed emotivamente toccante, non solo per la mole di pellegrini giunti a Roma per oltrepassare le porte sante aperte nella città, ma anche per la morte del Papa che ha iniziato il Giubileo della Speranza, avvenuta in aprile, e il successivo Conclave con l'elezione al soglio pontificio di Leone XIV. Lunedì 12 gennaio, inoltre, Papa Prevost riceverà in udienza privata i Capitani Reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dai Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze Luca Beccari e Marco Gatti. I fedeli arrivati a Roma sono stati oltre 33 milioni, ha riferito monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. La maggior parte arrivati dall'Italia, al secondo posto gli Stati Uniti. Un evento imponente che termina in un momento tragico per il Paese, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ricordando la tragedia di Crans-Montana. Roma ha risposto egregiamente, ha continuato Mantovano, alla presenza del sindaco Gualtieri e del presidente di Regione Rocca, utilizzando un “metodo Giubileo” all'insegna della collaborazione istituzionale e del motto “fare presto e bene”, visto il ritardo con cui si partiva. Un esempio su tutti, la nuova Piazza Pia, a pochi metri dal Vaticano.

Nel video gli interventi di monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, e di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio







