Ancora sparatorie negli Usa. Ieri altre due, in altrettante città. Ed entrambe durante le parate per il 4 luglio, festa dell'Indipendenza americana. Il bilancio più grave vicino Chicago: 6 morti e 31 feriti; arrestato un 22enne, forse un suprematista. Due poliziotti feriti invece a Filadelfia, dove è caccia all'uomo. "La violenza delle armi è un'epidemia che non rinuncio a combattere", ha affermato Biden.