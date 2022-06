FESTEGGIAMENTI 70 anni di regno per Elisabetta II d'Inghilterra, apparsa sul balcone di Buckingham Palace: "Guardiamo al futuro" Vestita d'azzurro è uscita da sola appoggiandosi al bastone. Per lei le acrobazie della squadriglia di caccia

Primo giorno di festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II, il Giubileo di platino. Le mancano solo due anni, ed eguaglierà il record del monarca più longevo in assoluto, Luigi XIV Re Sole, che regnò 72 anni e 110 giorni sul trono di Francia, ma intanto è la sovrana che ha festeggiato più Giubilei: nel 1977 quello d'argento, nel 2002 d'oro, nel 2012 di diamante, ed ora quello di platino. Un milione di persone atteso nei quattro giorni di festeggiamenti per Elisabetta II, iniziato con la parata di Trooping the Colour: le prime a comparire sono state Camilla e Kate, future Regine consorti, mogli rispettivamente di Carlo e William, coi figli del Duca e della Duchessa di Cambridge, George, Charlotte e Louis. Ma la più attesa era la festeggiata, l'iconica Regina che ha compiuto 96 anni lo scorso 21 aprile: è apparsa al balcone di Buckingham Palace nel suo abito azzurro pastello, scatenando l'ovazione della folla, uscita inizialmente sola appoggiandosi a un bastone, ma è parsa in buona forma.

La parata era stata presieduta sul campo a cavallo per la prima volta dal delfino Carlo col primogenito William e la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta. Poi la Royal Family si è spostata sul balcone per affiancare la Regina e celebrare i suoi sette decenni sul trono, sottolineati anche dalle acrobazie della squadriglia di caccia che hanno formato il numero 70, traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia plurisecolare della monarchia britannica. Nel messaggio video diffuso dalla corte la sovrana dice di evocare i suoi “ricordi felici” ma non senza scrutare l'avvenire: “Guardiamo al futuro – ha detto – con fiducia e entusiasmo”.

