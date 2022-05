COVID E VAIOLO 75^ Assemblea mondiale della sanità. Presente anche il segretario alla Sanità Ciavatta

L'Assemblea mondiale della sanità torna a riunire tutti i 194 Paesi dell'Oms per la prima volta dall'inizio della pandemia. Nella bozza del documento World Health Statistics 2022 una parte è dedicata ai numeri del Coronavirus: “Significative disuguaglianze – si legge nel documento – sono alla base della distribuzione dei casi e dei decessi di Covid-19, nonché dell'accesso alle vaccinazioni. Il 74% delle persone nei Paesi ad alto reddito sono vaccinate ma solo il 12% lo è nelle Nazioni a basso reddito, dove solo 3 operatori sanitari su 10 hanno completato il ciclo rispetto a una media globale dell'80%”.

A rappresentare la Repubblica di San Marino il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta, il Dirigente dell’Authority Sanitaria Claudio Muccioli, l’Ambasciatore Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite a Ginevra Marcello Beccari, Beatrice Simoncini, Segretario d’Ambasciata del Dipartimento Affari Esteri. Ciavatta, nel suo discorso di fronte all'assemblea ha sottolineato come, dopo due anni di pandemia, " le immagini di ospedali ridotti in macerie dai bombardamenti aggiungono preoccupazioni ad una situazione già di per sé degradata. Senza ospedali, senza personale sanitario, senza possibilità di svolgere procedure d’urgenza, il bilancio di ogni conflitto degenera e rischia di tramutarsi in tragedia. In tali drammatici contesti, la tutela della salute rischia di venir compromessa andando a colpire sempre le fasce più deboli della popolazione".

Secondo il direttore generale dell'Oms Ghebreyesus – il quale vedrà il suo mandato rinnovato domani – “la salute non potrà essere garantita finché ci saranno conflitti nel mondo”. Un allarme lanciato con serietà nei giorni in cui comincia a destare qualche preoccupazione il vaiolo delle scimmie: l'European Centre for Disease Prevention and Control ha pubblicato un rapporto sulla valutazione del rischio riguardo a questa infezione, consigliando ai Paesi membri di preparare una strategia per un possibile programma di vaccinazioni. I contagi in Italia salgono a quattro, con un nuovo caso in Toscana: un uomo di 32 anni di Arezzo, rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie e ricoverato all'ospedale San Donato. Dal Portogallo intanto arriva in queste ore la prima sequenza del genoma del vaiolo delle scimmie.

