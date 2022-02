CRISI UCRAINA 800 soldati USA in partenza da Vicenza per la Lettonia

Sono circa 800 i soldati USA a Vicenza in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell'alleanza Nato, in seguito al peggioramento della crisi tra Russia e Ucraina. Gli uomini in partenza sono posizionati nelle caserme 'Del Din' ed 'Ederle'. Una nota del comando USA spiega: "questo riposizionamento serve a garantire ai nostri alleati e partner il nostro solido impegno nei confronti della NATO a fronte degli eventi in atto".

