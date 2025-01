SOCIAL X 87 associazioni francesi abbandonano X: "Favorisce odio e complottismo" Le ONG francesi puntano il dito contro l’algoritmo del social e la scarsa moderazione, abbandonando un tempo prezioso strumento di comunicazione.

87 associazioni francesi abbandonano X: "Favorisce odio e complottismo".

Sono 87 le associazioni francesi che hanno abbandonato il social network X, di proprietà di Elon Musk. Tra queste La Ligue des droits de l'Homme, France Terre d'asile e Emmaus France. “Lasciando X siamo del tutto consapevoli di privarci di un canale di comunicazione per mettere in luce le nostre azioni, le nostre lotte, interrogare, sensibilizzare'', scrivono le 87 Ong e associazioni in un intervento pubblicato sul quotidiano Le Monde.

“Ma questo strumento che ai suoi inizi poteva venire usato come un nuovo spazio di libertà d'espressione, è diventato un grave pericolo per quest'ultima e per il rispetto della dignità delle persone''. Secondo le associazioni il rischio principale di X sono i parametri dell'algoritmo e l'assenza di moderazione, che favoriscono il proliferare di contenuti di odio e teorie complottiste.

