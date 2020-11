"Trentuno anni fa cadeva il muro di Berlino, aprendo la strada a un'Europa veramente unita. Mentre combattiamo il Covid-19, questa unità è più vitale che mai". Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "In questa giornata del ricordo pensiamo al futuro, fatto di ponti e non di muri, di condivisione e non di chiusure e nazionalismi. Fiducia e speranza per costruire, insieme, il domani", dice il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.