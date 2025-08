ESTERI

A 80 anni da Hiroshima, il sindaco sulle armi nucleari: "Le nazioni avrebbero dovuto imparare dalla Storia"

Più di 200 mila persone morirono nell'esplosione delle bombe atomiche, altre centinaia di migliaia per gli effetti delle radiazioni. Stati Uniti e Giappone ancora fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare entrato in vigore nel 2021