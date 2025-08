ESTERI A 80 anni da Hiroshima, il sindaco sulle armi nucleari: "Le nazioni avrebbero dovuto imparare dalla Storia" Più di 200 mila persone morirono nell'esplosione delle bombe atomiche, altre centinaia di migliaia per gli effetti delle radiazioni. Stati Uniti e Giappone ancora fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare entrato in vigore nel 2021

Una preghiera silenziosa al Parco del memoriale della Pace a Hiroshima, per ricordare le vittime delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti sulla città e tre giorni dopo su Nagasaki. Gli ordigni atomici misero fine alla Seconda guerra mondiale, segnando la resa del Giappone. Più di 200 mila persone morirono durante le esplosioni, mentre altre centinaia di migliaia perirono negli anni a causa delle ferite e delle malattie dovute alle radiazioni.

Alla commemorazione hanno partecipato il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba e il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui. Il sindaco della città ha messo in guardia contro una tendenza globale ad accelerare la corsa agli armamenti e l'idea che le armi nucleari siano essenziali per la difesa nazionale, affermando che le nazioni avrebbero dovuto imparare dalle tragedie della Storia.

Tra i sopravvissuti alle esplosioni, la testimonianza di Shingo Naito, che aveva sei anni quando la bomba colpì Hiroshima, uccidendo suo padre e due fratelli minori. Naito ha condiviso la sua storia con un gruppo di studenti, che ne hanno trasformato i ricordi di quei giorni in opere d'arte.

Mentre Barack Obama nel 2016 è stato il primo presidente americano a recarsi al memoriale di Hiroshima, chiedendo l'impegno per un mondo senza più armi nucleari, ancora oggi gli Stati Uniti e il Giappone restano fuori dal Trattato di non proliferazione nucleare, entrato in vigore nel 2021.

