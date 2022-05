A Berlino il G7 Salute: sul tavolo il punto sulle misure adottate nei diversi Paesi. Intanto in Italia contagi e ricoveri in calo

Due ore di confronto tra i ministri della Salute del G7 riuniti a Berlino, sulla preparazione pandemica e la campagna vaccinale nei Paesi in via di sviluppo. Nel pomeriggio la sessione dedicata al futuro dopo la lotta al Covid-19. Sul tavolo anche la questione della proroga dell'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto. Proprio in Germania, la legge ne prevede l'obbligo su aerei e treni a lunga percorrenza fino al 23 settembre. Obbligo sui mezzi di trasporto che è previsto in Italia fino al 15 giugno. "La pandemia non è finita e sono necessarie ancora prudenza e cautela", le parole del ministro della Salute italiano Roberto Speranza. E sulla vaccinazione: "Dobbiamo continuare a sostenere i Paesi più fragili, - ha detto - perché dalla pandemia si esce solo tutti insieme".

Passando all’aggiornamento dati Covid in Emilia-Romagna: ricoveri in calo, mentre si registrano altri 2.703 nuovi positivi su poco più di 16mila tamponi e oltre 5.000 guariti. I casi attivi scendono a 35.529 (-2.344), il 96,9% si trova in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi. Si contano anche altri 6 morti, dai 79 ai 98 anni. Tendenza che si rispecchia a livello nazionale, secondo i dati del ministero della Salute, dove scendono sia i nuovi casi che i decessi. Flessione confermata anche sui ricoveri. Tasso di positività tuttavia al 12,2%, in lieve aumento rispetto all'11,5% di ieri.