A fuoco server a Strasburgo, offline anche il sito della Fsgc

Sta causando problemi a numerosi siti l'incendio che stanotte ha colpito la società Ovh, specializzata in server informatici, a Strasburgo. Le fiamme hanno distrutto uno dei quattro edifici, l'Sbg2, ha riferito il fondatore della società, Octave Klaba su Twitter, raccomandando ai clienti di "attivare il Disaster Recovery Plan" per la salvaguardia dei propri dati. In una serie di tweet, Klaba ha precisato che si sta lavorando per riattivare i server negli altri tre edifici.

Fra i siti ospitati, c'è anche quello della Federcalcio di San Marino che infatti risulta offline. “La web agency con cui collaboriamo – scrive la Fsgc in una nota - è al lavoro per determinare le tempistiche per il ripristino dei nostri portali, nonostante attualmente sia difficile stimare quando potranno tornare operativi”.