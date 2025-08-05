A Gaza già 188 vittime per carestia e malnutrizione

Mentre la Commissione europea rivela di trovarsi in uno stato avanzato nella redazione del testo congiunto non vincolante dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, si aggrava sempre più la situazione di Gaza, col drammatico annuncio del presidente israeliano Netanyhau, che ha dichiarato di voler occupare tutta la Striscia, con l'avallo del presidente statunitense Trump. Convocato per questa sera, saranno le 18 in Italia, sempre da Netanyhau, una riunione sulla continuazione della guerra a Gaza.

Intanto l'Idf, forze di difesa israeliane, ha annunciato la cancellazione dello stato d'emergenza bellica in vigore dal 7 ottobre, spiegando che l'esercito ha diffuso l'annuncio pochi minuti dopo che dall'entourage del presidente era emersa una dura presa di posizione rispetto al capo di stato maggiore Eyal Zamir: “Se non gli va bene l'occupazione di tutta Gaza – aveva detto – che si dimetta”. Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas, intanto, afferma che nelle ultime 24 ore gli ospedali dell'enclave hanno registrato otto decessi dovuti alla carestia e alla malnutrizione, tra cui un bambino. Il bilancio delle vittime della carestia e della malnutrizione nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra sale così a 188, tra cui 94 bambini, riporta Al Jazeera.

Sul versante ucraino intanto le forze russe hanno colpito la notte scorsa quattro regioni ucraine provocando un morto e almeno 12 feriti, tra cui due adolescenti. Colpite le regioni di Kharkiv, Odessa, Sumy e Zaporizhzhia. Mosca avverte che tornerà a schierare missili a corto e medio raggio se gli Stati Uniti e i loro alleati faranno altrettanto.









