A Mosca l’incontro tra Putin e l’inviato speciale di Trump

Attesa per l’incontro che si terrà oggi a Mosca tra l’inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, e il presidente Vladimir Putin. La prima parte della riunione sarà aperta ai media. Witkoff esporrà gli ultimi sviluppi dei colloqui con Kiev. Il vertice arriva all’indomani di una giornata segnata da nuove tensioni tra Nato e Russia.

In un’intervista al Financial Times, l’ammiraglio Cavo Dragone ha dichiarato che l’Alleanza sta valutando di essere “più aggressiva” nella risposta alla guerra ibrida, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte dei russi. Immediata la reazione di Mosca, che ha definito tali affermazioni “dichiarazioni irresponsabili” e prova della “volontà di escalation”. Ieri, all’Eliseo, Macron e Zelensky hanno sentito i leader dell’Unione Europea. Intanto Putin, rivolgendosi alle truppe ha detto loro di prepararsi per continuare a combattere.





