"Abbiamo iniziato la guerra per le pressioni di Israele e delle lobby", si dimette il Capo del Centro Antiterrorismo USA

“L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana” con queste parole Joe Kent, capo del centro antiterrorismo USA, si è dimesso dal suo incarico, perché, ha dichiarato, di non poter sostenere la guerra in corso.

Intanto il conflitto in Medio Oriente continua. La notizia dell'uccisione in Iran di Alì Larijanì da parte di Israele è sempre più accreditata. Oltre a lui, neutralizzato anche il comandante dell'unità Basiji, Soleimani.

Il fronte più caldo resta lo stretto di Hormuz. Dopo l'esortazione di Donald Trump ai paesi alleati di intervenire con navi da guerra, risponde Macron durante il consiglio di difesa all'Eliseo: “La Francia non prenderà mai parte ad operazioni di apertura o di liberazione dello stretto nell'attuale contesto". Al contrario, ha proseguito il leader francese, ''siamo convinti che quando la situazione sarà più calma", quando cioè ''il cuore dei bombardamenti cesserà'', "siamo pronti con altre nazioni ad assumere la responsabilità di sistemi di scorta" delle navi sul posto.

Mentre, in previsione del Consiglio europeo, l'Alto rappresentante UE Kaja Kallas ha ribatito che "La diplomazia è l'unica soluzione possibile per Hormuz”.









