Accordo Israele-Hamas: oggi la firma, militari si preparano a ritiro parziale dalla Striscia

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della folla in festa a Gaza dopo la notizia del raggiungimento dell'accordo Israele-Hamas sulla “prima fase” del piano per fermare le ostilità. Mancano ancora dei passaggi, come la ratifica del Governo israeliano prevista per oggi. All'interno dell'esecutivo non tutti sono in sintonia sulla decisione: contrario il Ministro delle Finanze di estrema destra.

Intanto si lavora per il cessate il fuoco. Se in un primo momento le agenzie avevano battuto l'entrata in vigore già da stamattina, Israele frena e attende la ratifica. Anche se le forze militari si stanno già preparando a un ritiro parziale. Secondo fonti di Hamas, entro 72 ore Israele rilascerà 1.950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi ancora in vita.

Gli Usa contribuiranno alla ricostruzione e alla sicurezza dai Gaza, sottolinea il presidente Trump. L'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump, Kushner, dovrebbero arrivare in Israele questa sera o domani, partendo dalla sede del negoziato di Sharm. Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen guarda con speranza all'accordo. E' “l'occasione per una pace duratura”, afferma la presidente della Commissione Ue, von der Leyen. Da Roma, la premier Meloni, ringrazia Trump ed esorta a escludere Hamas da ruoli futuri.

Nel servizio l'intervista a padre Ibrahim Faltas (Custodia di Terra Santa)







