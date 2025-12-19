Accordo notturno per il Consiglio Europeo: 90 miliardi all'Ucraina

Alla fine niente utilizzo degli asset russi, ma debito comune per l'Unione. Questa la decisione presa in notturna dai leader europei, che alla fine parlano di scelta in nome del “buon senso” e del “pragmatismo”, come sottolinea ad esempio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'Europa ha deciso di sostenere Kiev per il 2026 e 2027 con un prestito da 90 miliardi, attraverso debito comune. Il presidente Zelensky si è detto grato, “si tratta di un sostegno significativo che rafforza la nostra resilienza”, ha scritto, aggiungendo quanto sia importante che i beni russi rimangano immobilizzati. Il loro utilizzo era caldeggiato dalla presidente della commissione Ursula von der Leyen, la cui linea però alla fine non è riuscita a prevalere. Altro tema importante per l'Italia, l'accordo Mercosur, sul libero scambio commerciale tra Ue e Paesi Sudamericani, al momento rinviato. Meloni ha sentito anche il leader brasiliano Lula, “la presidente non è contraria – ha riferito – chiede solo tempo”, e difatti Palazzo Chigi si dice pronto a firmare l'intesa non appena arriveranno le risposte necessarie agli agricoltori.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio







