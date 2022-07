Accordo sul grano Kiev-Mosca, Greco (IAI): "Attacco a Odessa preoccupante, al momento non c'è possibilità di negoziati"

Dopo poche ore dall'accordo raggiunto in Turchia tra Kiev e Mosca per consentire le esportazioni di grano, i media ucraini accusano la Russia di aver colpito con dei missili Odessa, con danni anche al porto commerciale della città. Quanto è importante un'intesa come quella raggiunta e quanto l'attacco potrebbe metterla a rischio? L'accordo sul grano apre la strada a possibili negoziati tra i due Paesi? Lo abbiamo chiesto a Ettore Greco, vice presidente dell'Istituto Affari Internazionali.

Nel video, l'intervista a Ettore Greco