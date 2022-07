Accordo sul grano tra Kiev e Mosca

Ucraina e Russia firmano l'intesa sul grano. E' il primo vero accordo tra le parti dall'inizio della guerra. Kiev firma l'intesa solo con la Turchia e l'Onu. E lo stesso fa Mosca, rappresentata dal ministro della Difesa Shoigu. Positive le reazioni internazionali. “L'intesa deve essere attuata da tutte le parti contraenti”, sottolinea il premier britannico uscente Boris Johnson, al telefono con il presidente ucraino Zelensky. "Oggi è una giornata storica – dice Erdogan - siamo fieri del nostro ruolo in questa iniziativa che ha risolto la crisi alimentare mondiale”. “Un faro nel Mar Nero”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, definisce l'intesa. L'Onu prevede che saranno circa 5 milioni le tonnellate di grano al mese che potranno essere esportate dai porti ucraini. " Ma ci vorranno alcune settimane prima che l'accordo sia pienamente operativo. L'Ucraina, infatti, ha bisogno di circa 10 giorni per preparare i porti e di tempo per "identificare e fare chiarezza sui corridoi sicuri".