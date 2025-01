'Accordo sull'Ucraina o sanzioni', Trump minaccia Putin Il neopresidente americano rilancia anche la minaccia dazi anche per Cina e Ue

Se non ci sarà un accordo a breve con l'Ucraina "non avrò altra scelta che imporre dazi e sanzioni" contro la Russia, afferma Donald Trump chiedendo a Putin di "patteggiare e mettere fine a questa guerra ridicola". Il neopresidente americano rilancia la minaccia dazi anche per Cina e Ue, con Bruxelles che prepara la reazione: tariffe e intese anti-Usa.

Il tycoon interviene oggi al forum di Davos. Stellantis annuncia nuovi investimenti negli Usa, dopo che la scorsa settimana Elkann ha visto Trump. Intanto la vescova Budde afferma che non chiederà scusa al presidente per aver invocato misericordia verso gay e migranti.

