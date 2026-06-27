MERCATI Accordo USA-Iran, l'economista Villani: "sembra tregua momentanea" ma sollievo per i mercati I prossimi 60 giorni saranno cruciali, intanto prezzo del petrolio sceso del 9%.

L'accordo “apparente” tra Stati Uniti e Iran sembra “più una tregua momentanea che una pace vera”, è scettico l'analista Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella, che sottolinea le 39 volte in cui l'intesa era stata annunciata e poi non conclusa. Tuttavia, alcuni effetti positivi dei negoziati si stanno registrando, primo fra tutti il calo del prezzo del petrolio:

"Il prezzo del petrolio che viaggiava poco sotto i 100 dollari è sceso di circa un 9%, siamo tornati in area 70. Questo ha dato una spallata a timori inflattivi e questo ha permesso quindi anche alle obbligazioni di recuperare terreno facendo scendere i tassi, i rendimenti sul mercato obbligazionario" sottolinea Villani.

Anche l'Europa, come tutto il mondo, dalla fine di febbraio risente della guerra. Dopo tempo, la BCE ha preso una misura di incremento dei tassi di interesse, annunciando però cautela nella tutela della crescita, che potrebbe risentirne, anche alla luce di un probabile aumento dell'inflazione:

" La BCE ha fatto il suo primo rialzo di 0,25 e sembra palesare non voler proseguire ma è un 'data depending' come dice la Lagarde, quindi i titoli value che abbondano in Europa sono da preferire in una situazione di eventuali ulteriori rialzi dei tassi. "

I prossimi 60 giorni saranno cruciali per definire le sorti del mondo, a seconda degli sviluppi dei negoziati tra USA e Iran, il cui successo dipenderà anche dalla posizione di Israele nei confronti degli attacchi contro Hezbollah in Libano. Massimo Villani sottolinea come, tra poco, si vedranno i risultati dei proventi delle imprese dei primi 6 mesi del 2026, 5 dei quali caratterizzati da forte instabilità causata dalla guerra, che si ripercuote in tutti i settori.

"Comincia la reporting season quindi le aziende pubblicano i loro risultati del secondo trimestre che sarà molto interessante da andare a valutare proprio in funzione del fatto che abbiamo avuto da fine febbraio fino praticamente quasi ad oggi un periodo inflattivo esogeno da prezzi a rialzo del petrolio".

Nel video l'intervista a Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella

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