Accordo Usa-Russia sul diesel, l'esperto: "Mossa di Trump per elezioni di midterm, ma il mercato ne aveva bisogno"

SRV_CHIORINO_14_10102026_1

Sull'accordo Usa-Russia per aumentare la fornitura di gasolio agli States e ai mercati globali interviene Giacomo Chiorino, analista economico: "Credo che il mercato abbia bisogno di questo. Tecnicamente esiste un valore che noi analisti seguiamo che si chiama 'crack' e che è il delta fra il prezzo del diesel o comunque dei prodotti petroliferi che sono stati raffinati e il costo del petrolio: questo valore ha toccato i massimi storici nelle passate settimane, perché c'era una carenza di raffinerie in giro per il mondo che non si è mai vista, in conseguenza delle guerre, dei blocchi di certe zone. In qualche modo Trump doveva fare qualcosa: le elezioni si avvicinano, credo che sia una mossa da interpretare soprattutto in quell'ottica, più che nel risolvere il problema mondiale".

Nel frattempo Cina e Unione europea firmano un accordo commerciale storico, che prevede di ridurre di oltre la metà le esportazioni di auto ibride verso il Vecchio Continente nei prossimi quattro anni. Nell'intesa Pechino si impegna anche a facilitare le licenze di esportazione per le terre rare: "Credo che porterà due effetti - spiega Chiorino -: da un lato meno auto plug-in e ibride in Europa; in seconda battuta porterà secondo me ancora più accordi fra produttori europei e produttori cinesi che verranno sostanzialmente a produrre le loro auto in Europa. Questo è inevitabile visto che sono molto avanti tecnologicamente e per rapporto qualità-prezzo. Questo è positivo perché di posti di lavoro non se ne perderanno ulteriormente. Abbiamo già visto enormi licenziamenti in questo campo nei passati 12 mesi".

Nel video l'intervista a Giacomo Chiorino, analista economico







