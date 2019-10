Accordo Usa-Turchia, tregua di 5 giorni

Turchia e Usa hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 5 giorni, in cui gli americani favoriranno l'evacuazione dei curdi dalla zona di sicurezza: l'annuncio ieri di Pence dopo l'incontro con Erdogan. Gli Usa toglieranno le sanzioni alla Turchia quando lo stop alle armi diventerà permanente.

Le milizie curde parlano di "garanzie" da Washington sul loro futuro. Il Consiglio europeo intanto condanna l'azione "unilaterale" di Ankara e chiede il ritiro delle forze turche.