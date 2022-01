Ad Expo Dubai il capodanno più lungo del mondo: 13 ore di festa

E' cominciato ieri pomeriggio alle tre e si è concluso alle 4 di questa mattina, 13 ore di festa per toccare tutti i fusi orari dei 192 Paesi partecipanti. Passerà alla storia come il Capodanno più lungo del mondo quello di Expo Dubai, che lascia oggi strade poco affollate e lente a risvegliarsi, dopo una fortissima pioggia, rara qui nel deserto. Una pioggia liberatoria, per cominciare con rinnovata speranza questo nuovo anno, come la grade festa durata tutta la notte che, nonostante l'ombra del Covid, la cancellazione di qualche evento e i padiglioni a personale ridotto, non ha impedito ai visitatori di ballare fin quasi all'alba. Ad accogliere per primi l'anno nuovo sono stati la Nuova Zelanda, Samoa e Tonga, ultimi, invece, il Mali, il Senegal ed il Portogallo. Mentre nella piazza di Al Wasl lo spettacolo ha rivaleggiato con uno dei Capodanni più famosi al mondo, quello di Time Square a New York, con il rito del ball drop, la grande sfera luminosa che scende dall'alto e che dà il via al conto alla rovescia.

Nel video le interviste a Sara Conti, Manager vendite e vip lounge padiglione San Marino, Edoardo Tentoni, Lorenzo Moraccini ed Elena Masi, volontari padiglione San Marino.