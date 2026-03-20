Addio a Chuck Norris, eroe dei film d'azione

È morto Chuck Norris. L’attore statunitense, icona del cinema d’azione e volto della serie “Walker Texas Ranger”, aveva 86 anni ed era ricoverato in un ospedale alle Hawaii, dove si è spento dopo un malore improvviso avvenuto sull’isola di Kauai nelle ultime ore.

Nato nel 1940 in Oklahoma, Norris aveva costruito la propria fama partendo dalle arti marziali, diventando campione del mondo di karate e fondatore della disciplina Chun Kuk Do. La sua solidità atletica e il carisma lo portarono presto a Hollywood, dove trovò il successo a partire dagli anni Settanta, anche grazie all’incontro con Bruce Lee, con cui condivise una celebre scena di combattimento al Colosseo.

Negli anni Ottanta si affermò come protagonista di numerosi film d’azione di grande successo commerciale, mentre il definitivo ingresso nell’immaginario popolare arrivò negli anni Novanta con “Walker Texas Ranger”. In quella serie interpretava Cordell Walker, ranger texano simbolo di giustizia e integrità, ruolo che ne consolidò l’immagine pubblica. Negli ultimi anni, Norris era diventato anche un fenomeno culturale sul web grazie ai “Chuck Norris facts”, che ne hanno alimentato in chiave ironica la leggenda di uomo invincibile.

Lascia la moglie Gena O’Kelley, cinque figli e diversi nipoti. Solo dieci giorni fa, il 10 marzo, Norris aveva festeggiato il compleanno pubblicando sui social un video in cui si allenava all’aperto. "Non invecchio, salgo di livello", aveva scritto, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto nel corso della sua lunga carriera.











