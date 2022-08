Addio a Gorbaciov, il padre della perestrojka aveva 91 anni

Mikhail Gorbaciov, ultimo leader dell'Unione Sovietica, è morto all'età di 91 anni 'dopo una grave e prolungata malattia'. Lo ha annunciato il Central Clinical Hospital di Mosca, dove era ricoverato. La perestroika, il crollo del Muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan: il nome di Gorbaciov evoca un'intera epoca di cambiamenti storici conclusasi nel 1991 con il crollo dell'Urss, di cui fu l'ultimo presidente prima di cedere il potere al suo rivale Boris Ieltsin. Per il suo contributo alla fine della Guerra Fredda, Gorbaciov è stato insignito nel 1989 della Medaglia Otto Hahn per la Pace e nel 1990 del Nobel per la Pace.