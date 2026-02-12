Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek

È morto a 48 anni James Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson's Creek. La notizia è stata annunciata dalla moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato sui social: “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina”, ha scritto mercoledì sera, esprimendo “gratitudine e cuore spezzato”.

Era malato di cancro. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate, costringendolo a ridurre drasticamente le apparizioni pubbliche. A settembre il cast di Dawson’s Creek si era riunito a New York per un evento benefico a suo sostegno: tra i presenti anche Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams.

Van Der Beek, troppo debilitato per partecipare dal vivo, aveva inviato un videomessaggio al pubblico. Nato in Connecticut, aveva iniziato a recitare giovanissimo in produzioni Off-Broadway, prima di ottenere il successo internazionale alla fine degli anni Novanta proprio grazie alla serie ambientata a Capeside. La fiction, andata avanti per sei stagioni, è diventata un punto di riferimento per un’intera generazione.

James Van Der Beek lascia la moglie e sei figli. Dopo la sua scomparsa, amici e sostenitori hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la famiglia ad affrontare le difficoltà economiche legate alle cure mediche e garantire stabilità ai bambini. Nella pagina dedicata, l’attore viene ricordato come “marito, padre e amico amatissimo, capace di toccare la vita di tutti coloro che lo circondavano”.







