Addio a Mario Vargas Llosa, scrittore premio Nobel per la letteratura

Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Lo ha reso noto suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X. "Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace", ha scritto. Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva appena compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate. Tra i suoi romanzi, 'La città e i cani' e 'La casa verde'.