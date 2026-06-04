Addio a Marjane Satrapi. L'autrice di "Persepolis" aveva 56 anni

È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film 'Persepolis'. Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien.

La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.

L'adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, raccontava con molti dettagli l'infanzia dell'autrice in Iran durante la rivoluzione islamica, e poi il suo esilio in Europa. Molte le scene e i personaggi coinvolti negli arresti e nelle esecuzioni che seguirono quella rivolta e l'avvento al potere di Khomeini.

Il film ottenne il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007.









