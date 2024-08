Addio ad Alain Delon, leggenda del cinema francese ed internazionale

La notizia della morte dell'attore Alain Delon ha subito fatto il giro del mondo. L'icona del cinema francese ed internazionale aveva 88 anni.

Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i familiari e gli amati cani. Protagonista di pellicole indimenticabili come Il Gattopardo. Nel 2017 il ritiro dalle scene, quindi la depressione che lo ha accompagnato in più momenti della vita punteggiata da incompresioni con i figli. L'ictus (destino condiviso con l'eterno amico-rivale Jean-Paul Belmondo) e il linfoma avevano poi contribuito a minarne il fisico negli ultimi anni. Nel 2019 è stato premiato con la Palma d'Onore a Cannes, una sorta di risarcimento per l'unico Prix César ottenuto in carriera. "Devo tutto alle donne", disse allora dal palco.

Emblema dell'attore dal fascino irresistibile ma dalla vita sentimentale movimentata.

