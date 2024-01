Aereo di linea in fiamme ad aeroporto di Tokyo: 5 morti, salvi oltre 350 passeggeri

È stata confermata la morte di 5 persone che erano a bordo dell'aereo della guardia costiera scontratosi con un aereo passeggeri della Japan Airlines all'aeroporto giapponese di Haneda. Una persona è gravemente ferita. A bordo dell'aereo della guardia costiera c'erano in totale sei persone. Salvi invece i passeggeri della Japan Airlines (Jal), come riferisce la compagnia. Il volo 516 con circa 400 passeggeri a bordo, proveniente dal New Chitose Airport, nella prefettura di Hokkaido.





