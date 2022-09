Affondo di Mosca, Roma spinta al suicidio economico dagli Usa

L'Italia è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, il risultato sarà che le imprese italiane saranno distrutte dalle aziende americane, che pagano l'elettricità sette volte meno delle italiane. Affondo di Mosca con un post della portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova, secondo la quale "quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee". La Russia avverte poi Bruxelles per bocca del suo ministro dell'energia Shulginov, secondo il quale è molto probabile che l'Europa non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca "almeno fino al 2027".

