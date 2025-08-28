GUERRA RUSSO-UCRAINA Affondo Russia sull'Ucraina: colpita Kiev, almeno otto morti e 45 feriti Secondo l'Aeornautica militare ucraina la Russia ha fatto partire 598 droni e ha lanciato 31 missili balistici. Zelensky: "La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati"

In Ucraina si continua a sparare e a morire. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese.



Il bilancio provvisorio è di almeno otto persone uccise e 45 persone ferite, di cui 30 ricoverate in ospedale, hanno affermato le autorità di Kiev. Tra i feriti ci sono diversi bambini. Lo scrive il Kyiv Independent citando le autorità locali. La Russia ha colpito la capitale con droni e missili balistici, danneggiando case, uffici e scuole in tutta la città. Un condominio di cinque piani è stato colpito direttamente ed è andato completamente distrutto.

Secondo l'Aeornautica militare ucraina la Russia ha fatto partire 598 droni e ha lanciato 31 missili balistici contro l'Ucraina. Abbattuti, riferiscono, 563 droni e 26 missili.



Il capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev, Tymur Tkachenko, ha dichiarato che la città è stata attaccata da più direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal. Le prime esplosioni ci sono state alle 21:30 di ieri sera, con decine di droni e diversi missili. Un secondo attacco di missili balistici è stato registrato intorno alle 3 di notte su Kiev. Un terzo attacco è avvenuto alle 5:30, sulla capitale e su altre zone del paese. Dalle prime luci dell'alba sono in corso le operazioni di rimozione delle macerie e del recupero delle vittime con circa 500 soccorritori e 1.000 operatori di emergenza.

Amareggiato il commento il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati. Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia". Zelensky ha detto di aspettarsi una reazione dalla Cina, che "ha ripetutamente chiesto di non estendere la guerra e di raggiungere un cessate il fuoco", così come dall'Ungheria. "Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace, ma ora più spesso rimangono in silenzio piuttosto che assumere posizioni di principio".

