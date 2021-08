Afghanistan: almeno 3 morti nella calca all'aeroporto di Kabul

Ancora caos all'aeroporto di Kabul: almeno 3 i morti ieri nella ressa di persone in fuga dall'Afghanistan. I soldati britannici, viene riferito, cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo afgano per provare a fuggire, dopo la presa del potere da parte dei talebani. E gli Usa temono anche attacchi Isis sullo scalo della capitale afgana. Biden pronto a chiedere aiuto alle compagnie aeree americane per le evacuazioni; terrà un nuovo discorso alla nazione per fornire aggiornamenti. Trump attacca il suo successore: "Quello che sta accadendo è una vergogna per l'America".

Altri 211 afghani tra ex collaboratori e loro familiari, evacuati da Kabul via Kuwait City nell'ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa, sono giunti stamattina poco dopo le 7 all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un Boeing KC767 dell'Aeronautica militare.





