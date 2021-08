Afghanistan: altre città sotto il controllo dei talebani. La conquista di Kabul sembra essere inevitabile

Afghanistan: altre città sotto il controllo dei talebani. La conquista di Kabul sembra essere inevitabile.

Ormai il 65% dell'Afghanistan è stato conquistato dai talebani in questa offensiva che ha ormai gettato il Paese nel caos. Nella giornata di oggi tre dei più importanti centri dello Stato sono finiti sotto il controllo dei miliziani: a cadere per primo è stato il centro di Ghazni, a 150 chilometri da Kabul. Le truppe hanno in seguito rivendicato anche la conquista di Kandahar, il secondo centro urbano più grande dello Stato, diffondendo su internet video dei miliziani che festeggiano nelle piazze. è arrivata poi anche la conquista di Herat, che inizialmente aveva resistito, ma poi messa alle strette ha capitolato. La situazione ora è diventata decisamente complessa: stando alle previsioni della Casa Bianca manca ormai pochissimo alla caduta della capitale, ma il presidente statunitense Joe Biden continua sulla sua linea, confermando la decisione di ritirare le truppe. Una mossa che però non è stata apprezzata dal Pentagono, secondo cui il ritiro è stato troppo avventato e potrebbe portare gravi conseguenze che, vista la rapidità dell'avanzata talebana sembrano ormai inevitabili. Per questo motivo a Doha è iniziata una serie di incontri tra le superpotenze mondiali, atta a trovare una soluzione, preparandosi anche a forti pressioni sull'eventuale istituzione di un regime talebano a Kabul. È trapelata anche l'ipotesi di un accordo tra le due forze in campo: il governo di Kabul, stando a una fonte governativa, avrebbe proposto ai Talebani una condivisione di poteri in cambio della cessazione immediata delle violenze, ma le truppe talebane non intendono avviare colloqui con il governo afghano fino a quanto resterà presidente Ashraf Ghani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: