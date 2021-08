ESTERI Afghanistan: attacco terroristico all'aeroporto di Kabul. Strage di civili afghani Il New York Times parla di almeno 40 morti e 120 feriti

Afghanistan: attacco terroristico all'aeroporto di Kabul. Strage di civili afghani.

L'ultimo allarme era stato lanciato dal Ministero britannico della Difesa, che aveva parlato di minaccia terroristica seria, grave ed imminente, all'aeroporto di Kabul. Scenario da incubo, concretizzatosi oggi nei pressi di uno dei cancelli d'ingresso dello scalo, dove un attentatore si è fatto esplodere; dopo la deflagrazione una intensa sparatoria. Pesante il bilancio. Si parla di almeno 40 morti – civili afghani, anche bambini - e decine di feriti, fra i quali soldati americani – uno sarebbe grave - e britannici.

[Banner_Google_ADS]

Nella zona, da qualche tempo, si erano accalcate migliaia di persone, in attesa che i propri documenti venissero esaminati, mentre nelle aree adiacenti i talebani – che hanno condannato l'attentato, e chiesto agli abitanti di Kabul di tornare a casa - avevano predisposto chekpoint. Tutti i gate, ora, sono stati chiusi; dall'ambasciata statunitense l'appello ad evitare la zona dello scalo. A colpire – stando ai messaggi di allerta di questi giorni dei servizi d'intelligence occidentali – potrebbe essere stata la branca afghana dell'ISIS. Il Pentagono parla di un attacco complesso – che ha colpito “americani e civili”, confermando un'altra esplosione in un hotel nelle vicinanze. Qualche ora prima dell'attentato momenti di paura all'interno di un C-130 italiano, decollato tra colpi di mitragliatrice. Ma non erano diretti contro il velivolo; si sarebbe trattato di spari in aria per disperdere la folla, che stava pressando verso il gate dell'aeroporto.

"Nessun nostro connazionale è rimasto coinvolto negli attacchi registrati oggi a Kabul. Desidero ringraziare i militari e i diplomatici italiani per il loro coraggio e il loro impegno": così in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Al tempo stesso esprimo cordoglio per chi ha perso la vita e vicinanza ai feriti. L'Italia condanna fermamente questi attacchi. Continueremo a lavorare con i partner internazionali a favore del popolo afghano", conclude il titolare della Farnesina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: