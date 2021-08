Afghanistan: avanzata travolgente dei talebani. A Kunduz i governativi si arrendono in massa

Drammatica la situazione in Afghanistan. Migliaia di civili stanno fuggendo dalle città del nord catturate dai talebani, testimoniando di trattamenti brutali da parte degli insorti islamisti: la cui avanzata pare inarrestabile, dopo l'ormai completo disimpegno di Stati Uniti e NATO. Conquistati, in meno di una settimana, 9 capoluoghi di provincia; l'ultimo è stato Faizabad. In precedenza, a cadere, era stata Kunduz: città chiave nel nordest del Paese. Centinaia di soldati governativi, che si erano ritirati nei pressi dell'aeroporto, si sono arresi oggi ai talebani con tutto il loro equipaggiamento militare.